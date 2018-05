Caluso | le norme per evitare gli incidenti ferroviari ci sono Ma in pochi le conoscono

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Nel 2017 sulla retea nazionale e sulle reti regionali siverificati 101: 97 sulle linee gestite da Rfi con 53 morti e 35 feriti e 4 sulle cosiddette ex-concesse con 3 decessi e 2 feriti. In totale le vittimestate 93. Un dato inferiore al 2016 (124 vittime), e sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. E’ quanto emerge dal rapporto 2017, presentato oggi a Firenze dall’Agenzia nazionale per la sicurezzaa. Per l’Ansf, l’Italia si colloca tra i valori più bassi della Ue. Quest’anno è cominciato con il grave incidente di Pioltello e mercoledì l’investimento di un trasporto eccezionale nel passaggio a livello disulla Torino-Ivrea, causando due morti (bilancio provvisorio). Attualmente,circa quattromila i passaggi a livello in esercizio in tutta Italia, “rispetto agli undicimila di dieci anni fa”. Il gravissimo incidente ...