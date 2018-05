Calendario play off Primavera 1 Tabellone fase finale | le date di semifinali e finali

Serie B - Playoff 2018 : il nuovo Calendario. Programma - orari e date delle partite. Il caso Bari ha portato allo slittamento : La vicenda Bari porta allo stop della post season della Serie B di calcio: la già lunga stagione del campionato cadetto si allunga ancora di più, dato che è stato imposto lo slittamento dell’inizio dei Playoff per determinare la terza squadra promossa in Serie A. Il ritardo nei versamenti di IRPEF e contributi INPS potrebbe costare ai pugliesi una penalizzazione. Ne potrebbe giovare il Cittadella, qualora la società barese dovesse subire ...

Playoff Serie B - il nuovo programma. Il caso Bari sconvolge il Calendario. Gli orari e le date delle partite : Tutto rimandato. L’inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 maggio. Un cambiamento necessario perché, nel caso in cui i pugliesi vengano penalizzati di due punti, il Cittadella scavalcherebbe la formazione di Grosso in classifica e dunque giocherebbe il primo turno in casa. Lo ha deciso il ...

Serie B - Calendario Play-off 2018 : il tabellone e le date delle partite. Programma - orari e tv : La regular season della Serie B di calcio, lunga 42 giornate, ha determinato l’approdo di Empoli e Parma in Serie A, ma la stagione del campionato cadetto non è ancora terminata: sei società si giocheranno la terza promozione nella massima Serie italiana. Si inizierà sabato 26 e domenica 27 con il turno preliminare che vedrà in campo Bari-Cittadella e Venezia-Perugia, in una gara secca che designerà le ultime due semifinaliste. Infatti ...

Play off Serie C 2018 : Calendario - orari e dove vedere il primo turno Video : Tutto pronto per l'inizio dei Play off di Serie C 2018, con l'avvio del primo e secondo turno. A re il calendario e il tabellone con le squadre coinvolte in questa primissima fase. La stagione regolare si è conclusa nell'ultimo weekend e ha visto la promozione di Livorno girone A, Padova girone B e Lecce girone C, prime classificate dei loro rispettivi gironi. Tutte e tre le squadre hanno ottenuto la promozione diretta in Serie B in anticipo. Ad ...

Italia-Belgio - Play-off Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo del fine settimana di Genova : Il grande tennis ritorna ancora sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova: dopo aver ospitato i quarti di finale della Coppa Davis maschile dove, ahimè, l’Italia è stata eliminata dalla Francia, la città ligure si appresta ad accogliere i play off di Fed Cup, che metteranno di fronte Italia e Belgio il 21 e 22 aprile. In passato le due Nazionali si sono affrontate sette volte ed ha sempre prevalso l’Italia: il ricordo più ...

Nba - Playoff 2018 : il tabellone completo. Date e Calendario : programma - orari e tv : La lunga regular season della NBA è terminata ed è già tempo di pensare ai Playoff. Inizia la postseason, quella che porterà la vincitrice della Eastern e quella della Western Conference a giocarsi il titolo alle NBA Finals. Il format è sempre lo stesso: serie al meglio delle sette gare dal primo turno fino alla finale. Si comincia già questo sabato con la disputa delle prime partite di primo turno. Ad aver chiuso al primo posto ad Est è stata ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 – Tabellone - Calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Si è definito il Tabellone delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara sfiderà Busto Arsizio mentre Scandicci se la dovrà vedere con Conegliano. Le Campionesse d’Italia partiranno favorite contro le Farfalle, big match tra le toscane che cercano l’impresa e le Pantere che vogliono tornare a giocare una finale. Si giocherà al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre). Si giocherà dal 31 marzo ...