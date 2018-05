calcioweb.eu

: Calciomercato #Parma, si avvicina un gradito ritorno - CalcioWeb : Calciomercato #Parma, si avvicina un gradito ritorno - ILOVEPACALCIO : #Calciomercato: un #exrosa nel mirino del #Parma - NomadeConStile : RT @SOSFanta: ??? Il #Parma è tornato al #fantacalcio: cinque idee da appuntarsi già per l’asta -

(Di venerdì 25 maggio 2018)– Stagione entusiasmante per ilche ha conquistato la promozione in Serie A dopo un campionato molto importante, adesso si prepara per la massima categoria con l’intenzione di essere protagonista sul mercato, la prima decisione è stata quella della conferma di D’Aversa. Nel frattempo la dirigenza si muove anche per i calciatori, in particolar siun: si tratta di Josè Mauri. Il centrocampista non ah trovato spazio con la maglia del Milan ed adesso è pronto a cambiare maglia per tornare protagonista, la pistaadesso è caldissima. L'articolo, siunCalcioWeb.