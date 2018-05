Calciomercato Napoli | contatto con Paredes | sarà lui il dopo-Jorginho?

Calciomercato Serie A - ecco i primi botti : Napoli pazzesco - colpi di Juve - Roma ed Inter - le medio-piccole scatenate [FOTO] : 1/26 Calciomercato ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare ...

VIDAL AL NAPOLI?/ Le voci di Calciomercato su un arrivo in azzurro - ma rischia 10 anni di carcere : VIDAL Al NAPOLI? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:23:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la bomba di Pistocchi : “ecco il colpo in attacco” : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti prova a scatenarsi anche sul mercato dei calciatori. Continuano le voci su David Luiz mentre il giornalista Pistocchi conferma le indiscrezioni per l’attacco in un’intervista a Marte Sport Live: “Fonti attendibili mi dicono che il Napoli è intenzionato a pagare la clausola del contratto di ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

Calciomercato - Ancelotti-Napoli e tutti gli altri colpi a sorpresa del recente passato : L'ingaggio di Ancelotti da parte del Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta. Il colpo messo a segno da De Laurentiis è solo l'ultimo di una lunga serie di trattative che, in passato, hanno animato le ...

Il Napoli di Ancelotti - ecco gli obiettivi di Calciomercato : da Areola a Benzema - cercando di tenere i big : Con l’arrivo del nuovo allenatore, il Napoli si prepara ad intervenire in modo importante sul mercato. Occorrono un portiere, un terzino destro e un esterno sempre su quella fascia. Fondamentale trattenere Koulibaly e Mertens--Una vera e propria rivoluzione è ciò che si prospetta nel Napoli dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina. Non tanto negli uomini, dove i diversi possibili partenti potrebbero convincersi a restare, quanto nelle ...

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...

Come cambia il Napoli con Ancelotti? Nuovo modulo e botti di Calciomercato : Carletto Ancelotti si appresta a sedere sulla panchina del Napoli, apportando modifiche all’assetto della squadra anche grazie ad un sontuoso calciomercato Tra il Napoli e Carletto Ancelotti, l’accordo è davvero ad un passo. Il tecnico ed il patron De Laurentiis si sono trovati d’accordo su diversi punti relativamente agli obiettivi per le prossime stagioni ed ai colpi di calciomercato da mettere in atto, stringendosi sin da ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Francia : “Balotelli ad un passo” : Calciomercato Napoli – E’ andata in archivio una stagione entusiasmante per il Napoli che però non è riuscito a conquistare lo scudetto, adesso il presidente De Laurentiis lavora per la prossima stagione con la situazione panchina caldissima, il tecnico Sarri al momento è lontano con Simone Inzaghi primo candidato, Hamsik nel frattempo ha annunciato l’addio. Nelle ultime ore clamorosa bomba che arriva direttamente dalla ...

Calciomercato - Hamsik : 'Cerco nuovi stimoli lontano da Napoli' : I timori si stanno trasformando in realtà. Dopo le parole del padre, che lasciavano presagire un futuro lontano da Napoli, sono arrivate anche quelle di Marek Hamsik. Allo stesso quotidiano, Pravda, ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...