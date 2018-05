Calciomercato Milan | vicini due colpi da 90 | arriva anche Immobile?

Calciomercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...

Stop Uefa - come cambia il Calciomercato del Milan : TORINO - Il mercato del Milan ha subito inevitabilmente una brusca frenata e l'unica certezza, al momento, è rappresentata dall'arrivo a parametro zero di Reina e Strinic e dalla possibilità di ...

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Milan - Calciomercato : i rossoneri ci provano con Immobile : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che il Napoli è già costretto a pensare al futuro, un futuro che molto probabilmente vedrà una faccia nuova in panchina. Dopo la grande delusione di fine ...

Calciomercato Milan : è fatta per il ‘nuovo’ Milinkovic-Savic? Video : La stagione del Milan è giunta alla sua conclusione con i rossoneri che sono riusciti a raggiungere l’obiettivo minimo prefissato ad inizio stagione, cioè la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Forti di questo risultato, i rossoneri potranno prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione non dovendo accelerare la preparazione estiva, come accaduto lo scorso anno per disputare i preliminari di Europa League. Il traguardo ...

Calciomercato - l'agente di Morata a Casa Milan. Rossoneri in ansia per le possibili sanzioni Uefa : Il futuro del Diavolo passa da Nyon. Ma anche da Casa Milan. Le sorti del club rossonero, dopo la certezza della qualificazione diretta alla prossima Europa League, prendono forma su due fronti, ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Calciomercato Milan : una nuova “vecchia” idea per il centrocampo : Il Milan ha “esultato” per il 6° posto in classifica, ma è ben noto che gli obiettivi rossoneri per il prossimo anno sono ben altri: il Calciomercato si accende Il Milan non può e non deve accontentarsi di quanto fatto in questa annata. Festeggiare il sesto posto è un po’ anomalo per il club rossonero, abituato a ben altri contesti. Il club sta dunque tentando di cambiare decisamente marcia in vista della prossima annata, ...

Calciomercato Milan - vicino un super scambio con il Liverpool Video : Sembra praticamente scritto il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, infatti, ha ricevuto altri fischi dai suoi tifosi anche in occasione della vittoria per cinque a uno del Milan contro la Fiorentina. Il rapporto tra il portiere e la curva rossonera è praticamente ai minimi termini. Perciò, è molto improbabile che Donnarumma rimanga al Milan anche per la prossima stagione, anche per il fatto che percepisce un ingaggio davvero ...

Calciomercato Milan - Gattuso : "Champions? Servono rinforzi..." : Il tecnico del Milan , intervistato da 'Sky Sport', ha tracciato un bilancio della stagione appena trascorsa e ha dichiarato: 'Cosa mi aspetto dal prossimo anno? Di continuare sulla strada intrapresa ...