L'21 di Di Biagio, tornato dopo l'esperienza in Nazionale, riparte con una sconfitta in: 3-2. Dopo un avvio discreto, disastroso primo tempo per gli azzurri.Al 12' i lusitani passano con Jota su assist di Goncalves.sul 2-0 con la doppietta di Jota. L'accorcia con Perugini (28'). Poi c'è il tris di Goncalves al 44'.Nella ripresa tanti cambi e al 59' gli azzurrini tornano sotto con Perugini che si procura e realizza un rigore. Nel finale il portiere nega a Murgia la gioia del pari. Finisce 3-2(Di venerdì 25 maggio 2018)