Calcio | play off | cambia tutto il programma | con una strana coincidenza

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Casilina Calcio (I cat.) : E’ salvezza senza play out : Roma – La Prima categoria del Casilina ce l’ha fatta. Al termine di un’annata davvero complicata, costellata da tanti infortuni e problemi vari. Il gruppo di mister Tiberio Baroni ha ottenuto la salvezza diretta senza dover passare dalle “forche caudine” dei play out. Il verdetto è arrivato domenica scorsa grazie al pareggio per 1-1 sul campo della Nuova Paliano, concorrente diretta dei capitolini tenuta dietro di un punto. A segnare il ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E Florenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone Unigross si giocheranno lo scudetto! Eliminati Came Dosson e Real Rieti : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. A contendersi il titolo, dunque, saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia 2018, che hanno concluso la regular season a braccetto in prima posizione. I Lupi hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sulla Came Dosson, la sorpresa più bella della stagione, ma sono riusciti a passare il turno grazie al ...

Calcio - Play-off Serie B 2018 : il programma completo. Programma - orari e tv : La stagione regolare del campionato di Calcio maschile di Serie B si è concluso ed ha sorriso all’Empoli ed al Parma in Serie A mentre è costata la retrocessione a Novara, Pro Vercelli e Ternana. Un’ultima giornata di grandi emozioni in cui i tifosi del Frosinone, hanno molto di che rammaricarsi, visto il pareggio (2-2) contro il Foggia costato caro agli uomini di Longo. Gialloazzurri che si ritroveranno nel Play-off insieme al ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : domina il fattore campo in gara-1 - primo match point per Luparense e Acqua&Sapone : Il fattore campo fa la differenza in gara-1 delle Semifinali dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense e Acqua&Sapone Unigross si confermano le favorite per la conquista del tricolore grazie alla vittoria nella prima partita delle Semifinali e potranno giocarsi il match point venerdì 18 maggio, quando in trasferta puntano a strappare il pass per la finale. La Luparense ha demolito la Came Dosson nella prima frazione, mettendo a ...

Calcio - prevendite anche a Monzello per Monza-Piacenza dei playoff di serie C : Sale la febbre playoff a Monza, tanto che la società biancorossa ha allargato la prevendita per Monza-Piacenza in programma martedì 15 maggio anche al centro sportivo Monzello in via Ragazzi del '99. ...

Calcio a 5 - Elba 97 vince il playout d'andata : La cronaca: "Non c' è due senza tre" : la vittoria in Coppa Italia col Massa 11-3, la vittoria per 5-3 sul San Giusto ed alla fine quando conta veramente arriva questo 6-3 al Bergamo la Torre nell'...

Calcio playoff : c'è il Piacenza per il Monza - il Renate perde con il Bassano e finisce la corsa : L'espulsione di Fietta pesa come un macigno nell'economia di una gara che Diop sostanzialmente chiude durante l'unico minuto di recupero. Bassano che nella ripresa deve solo gestire, al Renate resta ...

Calcio - play-off di serie C : il Piacenza trema per un'ora - poi dilaga al 'Garilli'. Eliminata la Giana : Clicca qui per ascoltarci in streaming 93 Rete di Greselin 89 rete di Romero di testa 79 Pesenti è favorito da un rimpallo in area e chiude la partita. 3-1 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra ...

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 2-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra Capano al posto di Pinto 70 Super gol di Romero che dai 20 metri calcia verso la porta e segna una rete straordinaria. ...

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 0-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 31 grande conclusione di Perna, Fumagalli salva d'istinto. 25 Tiro dalla distanza di Bini: palla a lato di poco. 19 secondo corner per il Piacenza. Biancorossi ...

Calcio - Playoff Promozione Serie C 2018 : il tabellone completo. Programma - regolamento - date e orari : che lotta per un posto in Serie B : I Playoff Promozione della Serie C 2018 mettono in palio un posto per la prossima Serie B di Calcio. Ben 28 squadre si daranno battaglia in una post-season davvero infernale, soltanto una formazione riuscirà a fare festa. Di seguito il regolamento completo, il tabellone, tutto il Programma e le date. PRIMA FASE: Partite di sola andata, tutte venerdì 11 maggio (in prima serata) GIRONE ...