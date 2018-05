Calcio | Italia U21 sconfitta in Portogallo I lusitani passano 3-2 in amichevole | non

Calcio - Under 21 : Portogallo-Italia 3-2 : 20.40 L'Italia Under 21 di Di Biagio, tornato dopo l'esperienza in Nazionale, riparte con una sconfitta in Portogallo: 3-2. Dopo un avvio discreto, disastroso primo tempo per gli azzurri.Al 12' i lusitani passano con Jota su assist di Goncalves. Portogallo sul 2-0 con la doppietta di Jota. L'Italia accorcia con Perugini (28'). Poi c'è il tris di Goncalves al 44'.Nella ripresa tanti cambi e al 59' gli azzurrini tornano sotto con Perugini che si ...

Sportitalia pronta per il Calciomercato : 700 ore di diretta dal 28 maggio : L'emittente diretta da Michele Criscitiello non delude mai i telespettatori con gli aggiornamenti sulle ultime trattative

Italia - Criscito : 'Europeo perso per Calcioscommesse? Una cicatrice che non andrà mai via' : ... al Genoa ho detto subito sì" Con Criscito è tornato in Nazionale anche Balotelli: "Lo conosco bene, è un buono " prosegue il difensore " Come calciatore è tra i più forti al mondo, può fare solo ...

Mario Balotelli capitano dell'Italia : no - non è "fantaCalcio" : Mario Balotelli torna in nazionale... da capitano: è un'ipotesi molto più realistica di quanto chiunque potesse immaginare fino a poco tempo fa. Il rapporto tra il neo ct Roberto Mancini e SuperMario è molto...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia di Milena Bertolini per la sfida decisiva contro il Portogallo : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultimo contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia 2019 e poter tornare a disputare la Fase Finale di un Mondiale a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta ...

Brescia-Fiorentina - Finale Coppa Italia 2018 Calcio femminile : come seguirla in tv? Il programma completo : Pronostici rispettati e saranno Fiorentina e Brescia a giocarsi la Finale di Coppa Italia 2017-2018 del calcio femminile. L’incontro si disputerà sabato 26 maggio alle ore 15.30 sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). In caso di parità al termine dei 90′ si giocheranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La Fiorentina, una settimana fa, aveva superato 3-1 il ...

Gigi Buffon al PSG/ Addio al Calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Calendario partite Italia Calcio : le date e il programma. Amichevoli e Nations League da giugno a dicembre : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre Amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Roberto Mancini sarà il nuovo CT. Si tornerà a fare sul serio soltanto a settembre ...

Il crollo che chiude l'annus horribilis del Calcio italiano : Sul più bello si ferma la Lazio, non l'Inter di Spalletti. Dunque, niente accoppiata di Champions per Roma e le sue squadre. In Champions continua la sua corsa la Roma, non riesce a tornarci dopo 11 ...

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calcio femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto, sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calciatrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

Calcio - Europei U17 2018 : sfuma ai calci di rigore il sogno dell’Italia - l’Olanda è campione : Sono ancora i calci di rigore a spezzare il sogno degli azzurrini agli Europei Under17 di calcio. La squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta in finale dall’Olanda ai calci di rigore per 4-1, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 2-2. L’Italia si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello del 2013 (sconfitti dalla Russia) e non riesce a conquistare il primo titolo europeo U17 della ...

Calcio - i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Portogallo e Francia : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana U21, ha diramato le convocazioni per le prossime due amichevoli. Gli azzurrini affronteranno il Portogallo (venerdì 25 maggio a Coimbra) e la Francia (martedì 29 maggio a Besançon). Prima chiamata per il portiere Alessandro Plizzari e per l’attaccanti Enrico Brignola. Portieri: Alessandro Plizzari (Ternana), Simone Scuffet (Udinese), Lorenzo Montipo’ (Novara) Difensori: Claud ...

Calcio - i primi convocati di Roberto Mancini. Italia pronta per le amichevoli. Torna Balotelli - cinque esordienti : Sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale Italiana di Calcio. L’allenatore marchigiano ha diramato una lista con i nomi di 30 giocatori in vista delle amichevoli contro Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (il 1° giugno a Nizza) e Olanda (il 4 giugno a Torino). I ragazzi si raduneranno mercoledì 23 maggio a Coverciano, il giorno dopo inizierà la preparazione. Ci sono cinque esordienti: Emerson ...