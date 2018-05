Cade dal capannone | grave un operaio

Bono Vox - Cade dal palco/ Video - incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago : Bono Vox, cade dal palco: Video. incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:30:00 GMT)

Pistoia - Cade dallo scooter e finisce contro un autobus : 58enne morto sul colpo : Incidente mortale stamane in via Garibaldi, nel comune di Montale (Pistoia). Un cinquantottenne di Montemurlo (Prato) che viaggiava a bordo di uno scooter Honda 500 in fase di sorpasso ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha urtato violentemente contro un autobus che procedeva in senso opposto.Continua a leggere

Salerno - venticinque anni - è incinta : Cade dalla scala e muore : Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra, in provincia di Salerno . Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che ...

Sara - 14 anni - muore Cadendo dal tetto di un capannone per recuperare un pallone : Sara Indorante è salita sul tetto in plexiglas di un capannone: la copertura si è però sfondata sotto il suo peso facendole fare un volo di 10 metri.Continua a leggere

Bimbo di tre anni Cade dal terzo piano - è ricoverato al Meyer di Firenze : La Spezia - Un Bimbo di appena tre anni è caduto dal terzo piano di un palazzo in Via Romana a Ceparana. Le dinamiche sono in fase di accertamento e sul posto sono giunte l'automedica Delta 2 e la ...

Ceparana - bimbo di 3 anni Cade dalla finestra del terzo piano/ Ultime notizie : trasferito al Meyer di Firenze : Ceparana, bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano: trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni disperate. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:22:00 GMT)

Cade dal dirupo e non riesce più ad uscire - il salvataggio di 'Nana' - FOTO : I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona per il recupero di un di 'Nana', una cagnolina di anziana, che era caduta in un dirupo non riuscendo più ad uscire da sola. La squadra l'ha ...