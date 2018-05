Caccia aperta agli autori dell’attentato al ristorante Bombay Bhel di Mississauga

Caccia aperta a… Balotelli - SuperMario conteso da mezza Europa : il Borussia sfida due big italiane : In scadenza di contratto con il Nizza, Mario Balotelli si guarda intorno per individuare la sua prossima squadra: in Italia ci sono Roma e Napoli Non solo la Nazionale Italiana, tutti vogliono Mario Balotelli. L’attaccante del Nizza andrà in scadenza il prossimo giugno, per questo motivo sono già molte le squadre sulle sue tracce per provare ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione. In Italia, oltre alla Fiorentina che lo ha già ...