optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Caccia al tormentone con il nuovo singolo di #Ghali, arriva #Zingarello: audio e testo - an12frnc : RT @OptiMagazine: Caccia al tormentone con il nuovo singolo di #Ghali, arriva #Zingarello: audio e testo - OptiMagazine : Caccia al tormentone con il nuovo singolo di #Ghali, arriva #Zingarello: audio e testo -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ildi. Uno degli esponenti più amati della trap è quindi tornato in radio con un brano diconio, che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l'artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione di Charlie Charles ma ha scelto di affidarsi a Sick Luke, già annunciato come primo ospite del concerto al Palalottomatica di Roma del prossimo autunno. Per i tanti fan, non è quindi una novità chesi sia affidato a Sick Luke, già noto per la vicinanza a Dark Polo Gang, poiché già nei loro profili Instagram si intravedevano le prime avvisaglie di una volontà di concepire qualcosa insieme. Intanto,si prepara ad affrontare l'estate e la preparazione deltour nei palasport che lo terrà impegnato nelle prime settimane autunnali con una serie di date in giro per tutta l'Italia. La lista di ...