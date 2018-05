Bundesliga | Favre tecnico del Borussia Dortmund

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Luciensaluta il Nizza ed approda al. Ad annunciare l’arrivo delsvizzero, 60 anni, è il club della. Già alla guida diMoenchengladbach ed Hertha Berlino, ha firmato fino al giugno 2020. Sulla panchina del Nizza è giunto terzo nel 2017 ed ha sfiorato la conquista di un posto in Europa League al termine di questa stagione. Prenderà il posto di Peter Stoeger, ex allenatore del Colonia, che a stagione in corso era a sua volta subentrato a Peter Bosz, esonerato. Ilparteciperà alla prossima Champions League. L'articolodelCalcioWeb.