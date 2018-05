Brescia vince anche a Milano | 82-85 | con Michele Vitali e la zona

La Juventus vince anche al femminile - è scudetto nello spareggio con il Brescia : La prima stagione a livello di prima squadra si conclude nel migliore dei modi. Bonasea protagonista in attacco

Tiro al volo – Campionato Bresciano : vince Ugo Rovetta : Fiocchi day e Campionato bresciano 2018: è Ugo Rovetta il campione bresciano 2018 Sono stati in 140 a sfidarsi, domenica 20 maggio al Concaverde di Lonato del Garda, nella prova unica valida per l’assegnazione dei titoli provinciali bresciani 2018 di Fossa Olimpica per tutte le categorie e qualifiche. A conquistare il titolo assoluto è stato il portacolori delle locali Frecce Verde-Oro Ugo Rovetta (71+24), con una prova di grande spessore ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : l’AN Brescia vince e vola alle finali : Un po’ di sofferenza, ma il pronostico è rispettato. L’AN Brescia vince alla Piscina Mompiano per 11-9 nella 14ma giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto con l’Hannover e agguanta il pass per la Final Six di Genova, dove si assegnerà il titolo nella più importante manifestazione europea per club. Può gioire dunque il pubblico lombardo: risultato davvero importante per la squadra di Sandro Bovo che ora ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Calcio femminile - 19ma giornata Serie A : Juventus e Brescia ko - Tavagnacco vince a Verona : 19° turno ricco di sorprese quello del campionato di Calcio femminile di Serie A. Nel big match di questo sabato calcistico la Fiorentina dell’accoppiata Fattori/Cincotta ha superato 2-1 al “Gino Bozzi” di Firenze la Juventus, capolista del torneo nazionale, 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per le bianconere che hanno pagato a caro prezzo la marcatura al 71′ di Ilaria Mauro e l’autorete di Cecilia Salvai ...

Basket - Serie A 2018 : l’Olimpia Milano si conferma al comando - Venezia vince contro Brescia : Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derby contro Cantù, mentre Venezia ha sconfitto Brescia nello scontro diretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Serie B : scivolone del Venezia - il Brescia vince e risale : Caracciolo porta avanti le rondinelle, Modolo pareggia per i lagunari beffati dal gol decisivo di Bisoli

Basket - Brescia vince anche a Sassari. Esordio con sconfitta per Markovski : LA CRONACA - Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Planinic, Stipcevic e Polonara, coach Diana risponde con Moore, Hunt, L.Vitali, Landry e M.Vitali. Bostic apre le danze dall'arco, per gli ...

Brescia vince il derby con Cantù. Trento strapazza l'Orlandina : ROMA - Seconda vittoria consecutiva per la Germani Brescia che riprende il passo delle big imponendosi per 86-71 nel derby lombardo giocato contro la Red October Cantù che incassa così la seconda ...