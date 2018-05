Braccio di ferro su Savona | Di Maio e Salvini insistono e Conte sale al Quirinale

Governo - i tempi si allungano. Braccio di ferro su Savona : Proprio perché non si dica che si perde ulteriore tempo per colpa del Quirinale, ieri sera il presidente della Repubblica ha annullato tutti gli appuntamenti di oggi. Chiuso nel suo ufficio, Sergio ...

Governo : Conte premier - ora Braccio di ferro sull'economia : E proprio sull'economia si annuncia battaglia : la Lega insiste sul nome di Paolo Savona, economista esperto e capace che però da anni ha virato su posizioni fortemente critiche su Unione e Euro. ...

Il Braccio di ferro su Savona. Ma Giorgetti si chiama fuori : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i due ...

Governo M5S-Lega - Braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Il Braccio di ferro su Savona. Ma Giorgetti si chiama fuori : Il nodo principale è quello di sempre: a chi affidare la casella strategica dell'Economia. Salvini da giorni fa il diavolo a quattro per avere in via XX Settembre l'economista no-euro Paolo Savona. ...

Braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

M5S ci riprova con Di Maio - Braccio di ferro su Savona : Dopo l'euforia di lunedì, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini scendendo dal Colle avevano annunciato urbi et orbi la nascita del governo giallo-verde, ieri è stato il giorno degli attriti. Facce ...

M5S ci riprova con Di Maio - Braccio di ferro su Savona : Nel faccia a faccia, dopo qualche minuto di chiacchiere e battute, viene al pettine il nodo del ministro dell'Economia. E qui il gioco, assente il promesso...

Movimento 5 Stelle e chiusura dell'Ilva : Braccio di ferro tra tarantini e Di Maio : Gli operai dello stabilimento siderurgico hanno votato in massa i pentastellati, che a Taranto hanno fatta campagna elettorale puntando sullo stop dell'impianto. Ma i vertici grillini a Roma non sono ...

Savona ministro dell'EconomiaDi Maio e Salvini non mollano Verso il Braccio di ferro con il Colle : E' in corso a Roma un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Smentita la presenza di Giuseppe Conte. All'esame la composizione della squadra di governo, che vedrebbe Paolo Savona all'Economia Segui su affaritaliani.it

Chiude deposito Anm - Napoli in tilt : Braccio di ferro con gli autisti : È guerra tra gli autisti e l'Anm sulla dismissione del deposito del Garittone. La decisione di lasciare la storica struttura dal 1 giugno, comunicata dall'azienda lunedì scorso, non va giù ai ...

Governo - Braccio di ferro col Colle su Savona l'eurocritico : Il nome lo avrebbe pronunciato Matteo Salvini. Al Quirinale ieri non si è parlato di ministri, ma un accenno, uno soltanto, sarebbe stato fatto: Paolo Savona. Per il leader leghista la scelta dell'...

Governo Lega-M5S - accordo sul premier : pronto Conte. Braccio di ferro sul Tesoro : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia di domenica a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Circolano i nomi della possibile squadra di ministri. Conte a Palazzo Chigi, Giampiero Massolo verso gli Esteri. Braccio di ferro sul Tesoro, dove la Lega vorrebbe Paolo Savona. Attesa per le mosse del Colle...

Tav - comincia il Braccio di ferro. M5S : «Inutile» Lega : «Si farà» : Il 4 marzo aveva votato, e fatto votare, il Movimento 5 stelle, oggi ricalibra la sua posizione. «Non esistono governi amici. Nessuno si offenda». Lo ha detto Alberto Perino leader...