Borsa | a Milano bruciati 51 miliardi di euro in nove sedute

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa.

Borsa Milano prosegue debole su incertezze governo - giù banche - ... : Piazza Affari si muove debole,penalizzata dalle incertezze sul nuovo esecutivo che siconcentrano sulla nomina al ministero chiave dell'Economia, doveil leghista Matteo Salvini ha ribadito di vedere bene PaoloSavona, noto per le posizioni euroscettiche. Lo spread sul rendimento fra i titoli di Stato italiani eBund tedeschi si è ...

Borsa : Milano apre a +0 - 2% : ANSA, - Milano, 25 MAG - Piazza Affari apre poco mossa con il Ftse Mib che segna un +0,2% a quota 22.794 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano stretta tra dazi auto e incognita Tesoro - chiude a -0 - 7% - RCO - : E mentre Trump cancellava il vertice di giugno con il leader nordcoreano Kim Jong, in Italia la situazione politica si e' fatta piu' intricata di ora in ora: in attesa della lista dei ministri che ...

Piazza Affari farà i conti con l'incarico affidato a Giuseppe Conte. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

Borsa - Milano torna piatta. Spread a 186 : ANSA, - Milano, 24 MAG - Piazza Affari si appiattisce e lo Spread btp-bund ritorna sui livelli di ieri, dopo essere sceso di oltre 10 punti base nel corso della mattinata. I toni concilianti usati ...