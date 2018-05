BOOM! Temptation Island Vip a Simona Ventura

davidemaggio

: RT @davidemaggio: ??BOOM! #TemptationIslandVip a Simona Ventura Leggi l'anteprima di - Super__Marti : RT @davidemaggio: ??BOOM! #TemptationIslandVip a Simona Ventura Leggi l'anteprima di - davidemaggio : ??BOOM! #TemptationIslandVip a Simona Ventura Leggi l'anteprima di -

(Di venerdì 25 maggio 2018)Non c’è ancora nero su bianco, ma per la conduzione diVip sembra essere fatta. A prendere in mano le redini della prima edizione celebrity del reality delle tentazioni sarà. Continua, dunque, ad essere Maria De Filippi l’àncora di salvezza per la conduttrice di Chivasso che, tra un centro commerciale ed un altro, in cui allieta i pomeriggi dei clienti Pittarosso, trova nuovamente un posto al sole. L’ultima esperienza al timone di un programma risale allo scorso anno con la seconda edizione di Selfie, prodotto sempre dalla Fascino della signora Costanzo. Attualmente è impegnata nella commissione esterna di Amici. Le registrazioni diVip inizieranno a fine agosto in Sardegna. Per consentire la realizzazione delle 4 puntate dell’edizione VIP, che avviene nella stessa location di quella tradizionale, ...