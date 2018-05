Bonus a chi ospita un rom

Roma - "Bonus a chi adotta rom"/ L'idea della giunta Raggi per ricollocare i nomadi sgomberati dal campo River : Roma, "bonus a chi adotta rom": la nuova idea della giunta di Virginia Raggi per far fronte al problema della ricollocazione dei nomadi sgomberati dal campo River e non solo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:53:00 GMT)

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cessione dell’ecoBonus : L’Agenzia delle entrate ha fornito dei Chiarimenti sulla cessione dell’ecobonus, il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, rafforzato con

Come funziona il Bonus verde e chi può beneficiarne : Arriva l’estate e chi voglia sistemare il terrazzo, il balcone o il giardino di casa può usufruire, da quest'anno del 'bonus verde’. Il bonus verde consente di detrarre dall’Irpef le spese per...

Badanti e Bonus da 960 euro all’anno? E' il momento di richiederlo : Il lavoro domestico da anni è equiparato a tutte le altre tipologie di attività di lavoro dipendente. Ne è prova il fatto che anche il lavoro che viene svolto da collaboratrici domestiche, baby sitter, Badanti, maggiordomi e così via, viene regolamentato da un Contratto Collettivo. Sindacati dei lavoratori, associazioni dei datori di lavoro e Governo hanno recentemente apportato modifiche al CCNL con adeguamenti degli stipendi dovuti ...

'Bonus verde' - a chi spetta : State pensando di sistemare il terrazzo , il balcone o il giardino ? Da quest'anno c'è il 'Bonus verde', agevolazione con la quale è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute nel 2018 per ...

Badanti : obbligo di dichiarare i redditi - Bonus da percepire e cosa scaricare : Lavoro domestico e dichiarazioni dei redditi obbligatoria? Una domanda alla quale molti lavoratori del settore cercano di dare risposta perché la tipologia del lavoro domestico è particolare. Il datore di lavoro in questa particolare categoria di lavoro è diverso dagli altri, sia esso una famiglia o l’anziano che ha necessità di una badante. Il datore di lavoro infatti non funge da sostituto di imposta, cioè non paga le tasse per conto del ...

Bonus Renzi - ecco chi deve restituire gli 80 euro : Anche nel 2018 alcuni cittadini dovranno restituire il cosiddetto Bonus Renzi da 80 euro, introdotto ormai da qualche anno. Ma il tanto discusso Bonus che porta il nome dell'...

SismaBonus - detrazione anche per chi demolisce e ricostruisce casa : Il Sismabonus, l'agevolazione fiscale per interventi di miglioramento sismico degli edifici, sarà fruibile anche in caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la...

Como : gdf scopre giro false dichiarazioni per ottenere Bonus e agevolazioni : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Falsificavano dichiarazioni per percepire prestazioni sociali agevolate da enti locali, ats ed università. La guardia di finanza di Como ha scoperto un giro di indebite percezioni da parte di soggetti non aventi diritto per oltre 20mila euro erogate a vario titolo nei p

Como : gdf scopre giro false dichiarazioni per ottenere Bonus e agevolazioni (2) : (AdnKronos) – Tali benefici, in alcuni casi, sono stati richiesti ed ottenuti in più di una occasione, circostanza che ha permesso di estendere i controlli anche alle annualità precedenti e successive l’indebito accesso agli strumenti agevolativi. “Sono stati, inoltre, rilevati casi in cui il reddito accertato è risultato il doppio di quello dichiarato nella domanda di agevolazione, nonché di omissione di indicazione di ...

Detrazioni - Bonus e spese sanitarie : la beffa nella dichiarazione dei redditi : Com’è noto le spese sanitarie possono essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dell’Irpef. Ciò che però non tutti sanno è che la detrazione, pari al 19%, si...