Bomi Italia - concluso con successo l'aumento di capitale : Bomi Italia rende noto che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta agli aventi diritto di massime n. 1.666.265 nuove azioni, rivenienti dal l'aumento di ...

Bomi Italia - Quaestio e First Capital aderiranno all'aumento di capitale : Quaestio Capital e First Capital aderiranno all'aumento di Capital e di Bomi Italia . La società ha infatti annunciato di aver "ricevuto manifestazioni vincolanti" alla sottoscrizione della ...

Bomi Italia - Aim - " Nel 2017 crescono ricavi - margini e utile : ... e in tal senso vanno interpretate le scelte più recenti di M&A, e su un'attenta politica di sviluppo commerciale, sfruttando le possibilità offerte dall'attività di cross selling".

Bomi Italia verso aumento di capitale da 4 - 9 milioni di euro : Il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale a pagamento. L'operazione, si legge in una nota, ha un valore di 4,...

Bomi Italia chiude 2017 con utile in forte crescita : Trend di crescita confermato per BOMI Italia , leader della logistica biomedicale e della tecnologia per la tutela della salute, che chiude l'esercizio 2017 con un forte aumento degli utili. Il ...