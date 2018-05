Bomba esplode in un ristorante indiano in Canada | 15 feriti | tre sono gravi

Canada - Bomba esplode in un ristorante indiano : almeno 15 feriti - tre sono gravi : almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, nell'esplosione di un ordigno artigianale in un ristorante indiano a Mississauga, Ontario, in Canada. Lo riferisce la polizia, citata dalla ...

”Li sputtano io”. GF : la furia di Simone Coccia. Mister ”Pezzopane” accantona sorrisi e abbracci e diventa una iena. Una Bomba a orologeria pronta a esplodere! : ”Io li sputt*no tutti”. Rissa sfiorata e caos al Grande Fratello. L’edizione numero quindici del reality show più seguito d’Italia continua a scatenare polemiche e critiche da parte di tutti. Se i primi giorni sono trascorsi senza alcun problema, a suon di abbracci e risate, poco dopo le cose sono cambiate. Inevitabilmente gli animi si sono scaldati, fino alla cacciata di Baye Dame, reo di aver fatto il bullo con ...

Enzo Tortora - 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto esplodere una Bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari ...

Attentati Bomba in tre chiese : 10 morti e 41 feriti. Kamikaze donna : «Si è fatta esplodere con i figli piccoli» : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. Uno degli attentatori suicida era una donna velata che si è fatta ...

Indonesia - attentati Bomba in tre chiese cristiane : 10 morti e 41 feriti. Kamikaze donna : «Si è fatta esplodere con i figli piccoli» : È al momento di 10 morti e 41 feriti il bilancio degli attentati di questa mattina contro tre chiese cristiane a Surabaya, in Indonesia. Lo ha riferito la polizia locale, secondo cui sono...

Manfredonia - una Bomba esplode nella notte : danni a un negozio e alle auto in sosta : FOGGIA - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte davanti alla saracinesca di un negozio di abbigliamento in via dell'Arcangelo a Manfredonia. La bomba è esplosa poco dopo l'una ...

Una Bomba viola sta per esplodere : l'ex ginnasta Fanny... è hot! - FOTO : Il mondo viola della sensualissima tifosa della Fiorentina Fanny Armi: ballerina, modella e performer acrobatica con un passato molto importante alle spalle nel mondo della ginnastica artistica.

Bomba carta esplode nella notte a Foggia : ANSA, - Foggia, 30 APR - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte poco dopo l'una, da persone non ancora identificate, nei pressi della saracinesca della scuola di ballo 'Bailando ...

Trebiciano - un'altra Bomba poteva esplodere durante i soccorsi : A un mese dalla tragedia nella villa di Terzoni spunta l'immagine dell'ordigno killer pronto a saltare in aria

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la Bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. Demolito anche dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

Reggio Emilia - vuole parlare con la ex : 17enne le fa esplodere una Bomba carta in casa : Il minore è stato raggiunto dai carabinieri di San Polo d’Enza e portato in una comunità. Voleva a tutti i costi chiarire alcune questioni con la ex fidanzata, una ragazza reggiana di venti anni che non rispondeva più alle sue telefonate.Continua a leggere

AutoBomba a Limbadi - mistero risolto : «Fatta esplodere con un radiocomando a distanza» : ... in pieno giorno, nella roccaforte dei Mancuso e secondo i primi passi delle indagini, per un terreno di confine? Qual è il vero prezzo che quel mondo fatto di silenzi e sudditanza dava a quegli ...