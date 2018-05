Bologna | Saputo allo scoperto | da Donadoni al calciomercato al nuovo allenatore | novità a

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ildopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A adesso pensa alla prossima stagione con l’intenzione di migliorare l’ultimo risultato. Importanti indicazioni da parte di Joey: “Verdi e Di Francesco? Sì abbiamo la forza per tenerli, voglio che continuino a crescere qui. Non partiranno”. Su: “il nostro confronto è stato franco e onesto, l’ho ringraziato per quello che ha fatto e lo considero undi primissimo livello. Ritengo però che dopo tre anni il suo ciclo asia arrivato al termine nonostante l’impegno e la professionalità. Solo colpa sua? Tutti in società, dal presidente in giù, abbiamo sbagliato qualcosa. Stiamo cercando unaffamato che abbia il fuoco e il desiderio di allenare il. La stessa filosofia verrà applicata alla scelta dei giocatori e di chiunque dovrà lavorare in questo ...