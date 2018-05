Bologna | cosa fare il fine settimana del 25 | 26 e 27 maggio

Foggia - Stroppa nuovo allenatore del Bologna?/ "Vedremo cosa succederà - c'è un contratto" : Foggia, Giovanni Stroppa nuovo allenatore del Bologna? "Vedremo cosa succederà, c'è un contratto". Il tecnico dei rossoneri per ora non smentisce ne conferma(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:30:00 GMT)

Bologna - cosa fare nel weekend : street food - sagra del vino - festival della Scienza medica : festival della Scienza medica Al via, per tutto il weekend, la 4° edizione del festival della Scienza medica, dedicata a Il Tempo della cura. Si rinnova l'appuntamento che vede protagonisti ...

Bologna - tensione altissima : i tifosi sono una furia - ecco cosa è successo [FOTO] : Situazione delicata per i Bologna, i tifosi sono delusi e nel mirino è finito il tecnico Donadoni. “Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto!” I tifosi del Bologna hanno esposto uno striscione molto duro contro il tecnico Roberto Donadoni, etichettandolo come il reale colpevole del crollo della squadra in questa fase della stagione. I supporters emiliani hanno trovato il capro espiatorio di una situazione non certo esaltante per la ...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Bologna - Mirante da brividi : “ecco cosa è successo dopo la morte di Astori” : La morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il portiere del Bologna Mirante, ecco le dichiarazioni da brividi da parte del portiere nell’intervista concessa a Il Messaggero: “c’è stato uno smarrimento nello spogliatoi. Un senso di impotenza, di vuoto, che ci ha coinvolti in prima persona. Io ho conosciuto Davide in Nazionale. Questa tragedia ci ha toccato perché è stato un episodio che lo ha coinvolto ...