Bilancio di nove mesi di crisi Rohingya | oltre 700 mila arrivi e 60 mila pazienti curati

huffingtonpost

: Bilancio Unicoop Firenze, le prime veline diffuse dalla stessa Unicoo FI, armatevi di pinze - LavUnicoop : Bilancio Unicoop Firenze, le prime veline diffuse dalla stessa Unicoo FI, armatevi di pinze - miocomune : #Diamante regge la stampella del sindaco Sollazzo. Ieri niente consiglio comunale: domani, la prova del nove del Bi… - novedafirenze : Unicoop Bilancio 2017: aumento delle vendite e più vantaggi per i soci -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Quasifa iniziava quella che le Nazioni Unite hanno definito "ladi rifugiati che si sviluppa più velocemente a livello mondiale". Il 25 agosto è cominciata una escalation di violenze senza precedenti che a oggi ha spinto circa 700a lasciare il Myanmar e riparare in Bangladesh.La minoranza-apolide, musulmana e storicamente discriminata in un paese a maggioranza buddista- non è nuova alle violenze da parte del governo e dell'esercito birmani, ma la portata di quelle scoppiate lo scorso agosto ha spinto a parlare di "esempio da manuale di pulizia etnica".I nuovi arrivati giungevano in condizioni estremamente precarie dopo aver affrontato viaggi terribili via mare, fiume o terra e, benché dallo scorso dicembre il ritmo sia drasticamente diminuito, il flusso di disperati non si è mai del tutto arrestato.È ...