Biennale Venezia | Berset inaugura Padiglione svizzero

Biennale di Architettura a Venezia - cosa vedere. La guida di GQ : Le parole d’ordine di quest’edizione della Biennale di Architettura a Venezia , curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, sono l’uomo e la natura. La terra, secondo le due curatrici e architette dello studio Grafton Architects, già Leone d’Oro all’edizione del 2012, ha un ruolo fondamentale “nella scenografia della nostra vita quotidiana”. Finalmente su un palcoscenico internazionale e influente come quello della Biennale , l’ Architettura ...

Da Tati a Wenders - tutti i film della Biennale Danza a Venezia : ... affiancando gli spettacoli in programma. C'è ' Playtime ' , capolavoro di Jacques Tati , ovvero Monsieur Hulot catapultato in una Parigi avveniristica, travolto dalla frenesia dei tempi moderni. ...

Vaticano : Fondazione Venezia partner per padiglione a Biennale Architettura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I contenuti della collaborazione tra Fondazione di Venezia e Pontificio Consiglio della Cultura saranno presentati dal presidente Giampietro Brunello, giovedì 12 aprile alle ore 14.45, nella sede della Fondazione (in Rio Novo, Dorsoduro), nel corso di un incontro intitola

Vaticano : Fondazione Venezia partner per padiglione a Biennale Architettura : Venezia , 20 mar. (AdnKronos) - La Fondazione di Venezia è partner del progetto del padiglione della Santa Sede 'Vatican Chapels' alla Biennale Architettura di Venezia , presentato oggi a Roma dal Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La collaborazione è stata

Venezia - cosa fare durante la Biennale Architettura 2018 : 1. Una Venezia pensata dagli architetti esiste: meno evidente, magari (le residenze popolari di Alvaro Siza, alla Giudecca), spesso discussa (il sistema per la protezione dall’acqua alta MOSE). Il testo da cui partire per conoscerla è “La Fondazione Venezia. Guida all’Architettura: Realizzazioni e progetti dal 1950” pubblicata da Dom, collana curata – appunto – da architetti (la seconda edizione uscirà a maggio, per la Biennale ...