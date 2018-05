Biennale di Architettura a Venezia | cosa vedere La guida di GQ

Arriva la Biennale Architettura. Le schede dei padiglioni dei 14 paesi extraeuropei : Per i curatori la Robabecciah "rappresenta un' importante metafora della condizione urbano-antropologica del mondo contemporaneo". Curatori: Islam El Mashtooly, Mouaz Abouzaid, Cristiano Luchetti ...

Santa Sede a Biennale Architettura : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 20 MAR - Dieci cappelle sparse in un bosco, magnifico ma fortemente simbolico, sull' isola di San Giorgio Maggiore: con questo padiglione diffuso La Santa Sede parteciperà ...

Vaticano : Fondazione Venezia partner per padiglione a Biennale Architettura : Venezia , 20 mar. (AdnKronos) - La Fondazione di Venezia è partner del progetto del padiglione della Santa Sede 'Vatican Chapels' alla Biennale Architettura di Venezia , presentato oggi a Roma dal Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La collaborazione è stata

Venezia - cosa fare durante la Biennale Architettura 2018 : 1. Una Venezia pensata dagli architetti esiste: meno evidente, magari (le residenze popolari di Alvaro Siza, alla Giudecca), spesso discussa (il sistema per la protezione dall’acqua alta MOSE). Il testo da cui partire per conoscerla è “La Fondazione Venezia. Guida all’Architettura: Realizzazioni e progetti dal 1950” pubblicata da Dom, collana curata – appunto – da architetti (la seconda edizione uscirà a maggio, per la Biennale ...