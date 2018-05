Bevevo quanto i personaggi di Mad Men E la cosa m’ha quasi distrutto

huffingtonpost

: RT @kepnerbeckett: @beasenzadante Io l'anno scorso mi bevevo una moka da tre tazze per tirare fino alle 2/3, quanto ti capisco! - beasenzadante : RT @kepnerbeckett: @beasenzadante Io l'anno scorso mi bevevo una moka da tre tazze per tirare fino alle 2/3, quanto ti capisco! - kepnerbeckett : @beasenzadante Io l'anno scorso mi bevevo una moka da tre tazze per tirare fino alle 2/3, quanto ti capisco! - MiChiamanoPetra : @lythecomplainer Quanto è buono? Io lo bevevo fisso a merenda. ?? -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Stefano Pitrelli La prima puntata di "Mad Men" andò in onda su AMC nel giugno 2007, ma io cominciai a seguirlo solo a metà stagione, quando -avendo letto da qualche parte che era la serie più bella che nessuno stava seguendo- feci binge-watching per rimettermi in pari. Son sempre stata incline al binging.All'epoca avevo 26 anni, e ero fresca d'assunzione in un settimanale locali che seguiva la vita notturna di Columbus, Ohio. Era un genere di giornalismo che presentava analogie col mondo dei pubblicitari anni '60: alla ricerca della magia creativa, sotto pressione d'implacabili scadenze, religiosamente devoti alla bottiglia -qualunque liquido contenesse.I Martini e i Manhattan di "Mad Men" hanno spinto una generazione di ventenni a abbracciare la cultura del cocktail classico. Per ...