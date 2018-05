BERGAMO | PAPA GIOVANNI XXIII | ‘SCIOLTE’ MANI DI CERA Iniziata la veglia con i giovani

San Giovanni XXIII a BERGAMO : "sciolte" mani del Papa buono/ Il vescovo : 'È per via delle troppe carezze date' : San Giovanni XXII mani deformate: le spoglie a Bergamo e Sotto il Monte: la 'Peregrinatio' del Papa buono nella Bergamasca fino al 10 giugno.

Papa Giovanni XXIII a BERGAMO - mani deformate dal caldo nel trasporto : Lo strato di cera che avvolge le mani del Papa buono, tornato nella sua Bergamo da santo, in una teca sotto gas, si è rovinato. L’Esercito aveva messo a disposizione un Falcon, ma gli organizzatori avevano preferito il trasporto su gomma

Papa Giovanni XXIII - la salma nella “sua” BERGAMO : le mani di cera deformate dal caldo durante il viaggio : È stato il viaggio del ritorno “a casa”, nella sua Bergamo, da santo. Ma durante il trasporto verso la Lombardia, la salma di Papa Giovanni XXIII ha subito una deformazione che la Curia tende a minimizzare ma – scrive il Corriere – che preoccupa il Vaticano. “La lastra di cera che ricopre le mani è più sottile e lavorata – ha spiegato al quotidiano milanese monsignor Giulio della Vite, segretario ...

BERGAMO : Papa Giovanni XXIII torna a casa - giovedì l'arrivo delle spoglie (2) : (AdnKronos) - A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al

BERGAMO : Papa Giovanni XXIII torna a casa - giovedì l'arrivo delle spoglie : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Papa Giovanni XXIII torna a casa. A 55 anni dalla scomparsa, l'urna contenente le spoglie del 'Papa buono' raggiungerà Bergamo e il paesino di Sotto il Monte per una peregrinatio lunga diciotto giorni. E fino al 10 giugno sarà possibile venerare e pregare il Santo. Le p

