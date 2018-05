BERGAMO - PAPA GIOVANNI XXIII : ‘SCIOLTE’ MANI DI CERA/ Iniziata la veglia con i giovani : San GIOVANNI XXIII torna a casa, le spoglie a BERGAMO e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del PAPA Buono nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:36:00 GMT)

San Giovanni XXIII a BERGAMO : “sciolte” mani del Papa buono/ Il vescovo : "È per via delle troppe carezze date" : San Giovanni XXIII torna a casa, le spoglie a Bergamo e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del Papa buono nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:04:00 GMT)