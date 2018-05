Benjamin Brafman | l’avvocato di Weinstein che tenterà l’impossibile

vanityfair

(Di venerdì 25 maggio 2018) Definirlo l’avvocato del diavolo sarebbe eccessivo. Anche se a detta di molti, a volte, c’è andato vicino., 69 anni da Brooklyn, New York, è colui che ha accettato di difendere Harveynel momento in cui decine e decine di attrici – e non solo – iniziavano ad accusare l’ex produttore più potente di Hollywood di molestie e violenze sessuali. E adesso sette mesi dopo è colui che è al suo fianco nel giorno in cui si attende il mandato di arresto (l’accusa è quella di stupro) da parte del tribunale di New York. Entrambi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, anche seha lasciato intendere che il suo cliente è «molto, molto arrabbiato». Avvocato penalista, ebreo ortodosso, è celebre per accettare casi impossibili, in cui i presunti colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio di solito si trasformano in «innocenti» oltre ...