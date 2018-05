Benatia | dopo Mondiale vedo cos' è meglio

Juventus - Benatia eroe inaspettato : "Dopo il Napoli dicevano che ero scarso..." : La 13esima Coppa Italia dei bianconeri porta la firma indelebile del difensore marocchino, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci tenevo a dare una risposta dopo l'errore su Koulibaly"

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

BUFFON - LITE CON Benatia NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli : vola pure della frutta! : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

BUFFON - LITE CON Benatia NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli il faccia a faccia : e il difensore reagisce.. : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Bufera Benatia-Crozza : «Ti aspetto a Vinovo - testa di c...». L'attacco dopo l'ironia del comico sul rigore contro il Real : Durissimo attacco del difensore marocchino della Juventus Medhi Benatia che non ha gradito la satira di Maurizio Crozza dopo l'eliminazione in Champions contro il Real Madrid e sulle storie di...