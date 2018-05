Bayern Monaco | Vidal in guai serissimi | il cileno rischia dieci anni di carcere

Coppa di Germania all'Eintracht - ma il Var tradisce il Bayern Monaco : Eintracht Francoforte campione battendo 3-1 in finale il Bayern , la prossima squadra di Kovac, , ma il Var...

Tonfo Bayern Monaco - l’Eintracht Francoforte vince la DFB Pokal : Clamoroso Tonfo del Bayern Monaco nella finale di DFB Pokal contro l’Eintracht Francoforte, 1-3 il risultato finale e grande sorpresa. Lewandowski vicino al gol, traversa al 5′ minuto, quattro minuti dopo l’Eintracht passa in vantaggio con l’ex Fiorentina Rebic, al 53′ il pareggio con Lewandoski. Poi ancora protagonista Rebic che in contropiede brucia Hummels in velocità e batte Ulreich, nel finale il definitivo 1-3 ...

Pronostico Bayern Monaco-Eintracht Francoforte - Finale DFB Pokal 19-5-2018 e Analisi : DFB Pokal, Finale, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Sabato 19 Maggio 2018. Kovac sfida il suo futuro e la leggenda Heynckes. Bayern Monaco–Eintracht Francoforte, sabato 19 maggio. I campioni della Bundesliga affrontano in Finale di Coppa di Germania la sorpresa Francoforte, alla seconda Finale consecutiva. Dodici mesi fa la squadra di Niko Kovac, già nominato nuovo allenatore del Bayern per la prossima ...

Bayern Monaco - la luce in fondo al tunnel : Manuel Neuer convocato per la finale di Coppa di Germania : Reduce dall’infortunio al piede subito nel mese di settembre, Manuel Neuer è stato convocato per la finale di Coppa di Germania che il Bayern giocherà contro l’Eintracht Manuel Neuer è nella lista dei convocati del Bayern Monaco per la finale di Coppa di Germania in programma sabato contro l’Eintracht di Francoforte. Per il portiere 32enne si tratta della prima convocazione dal grave infortunio al piede subito nel mese di ...

Bayern Monaco - Arjen Robben rinnova per un’altra stagione : l’olandese ha firmato fino al 2019 : Il club bavarese ha reso noto tramite un comunicato ufficiale il rinnovo di Arjen Robben, che ha firmato fino al 2019 Il Bayern Monaco ha ufficializzato il prolungamento per un altro anno del contratto del fantasista olandese Arjen Robben. La notizia del rinnovo fino al 30 giugno 2019 del giocatore 34enne arriva a due giorni dalla finale di Coppa di Germania tra Bayern e Eintracht Francoforte. Approdato a Monaco di Baviera nell’estate del ...

Accordo Bayern Monaco-ESPN : all’emittente la condivisione dei contenuti video : Il club campione di Germania fornirà all'emittente i diritti di utilizzo e condivisione dei contenuti video in inglese e in spagnolo L'articolo Accordo Bayern Monaco-ESPN: all’emittente la condivisione dei contenuti video è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bayern Monaco - torna Klose. Dopo i Mondiale allenerà l'Under 17 : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Miroslav Klose fa ritorno al Bayern Monaco . L'ex attaccante tedesco, attualmente nello staff tecnico del ct Joachim Loew , al termine dei Mondiali prenderà il posto di ...

Bayern Monaco - svelata la maglia 2018-2019 : spicca la grafica a diamante : maglia Bayern Monaco 2018-2019. Il Bayern Monaco, presto vincitore del sesto titolo in Bundesliga, ha svelato ufficialmente la nuova maglia che sarà indossata nella stagione 2018-2019. A realizzarla ovviamente lo sponsor tecnico Adidas, legato da tempo alla formazione bavarese. Il brand tedesco ha deciso di puntare sulla tradizione e ha così deciso di puntare sul […] L'articolo Bayern Monaco, svelata la maglia 2018-2019: spicca la grafica ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Stoccarda - 34^ Giornata Bundesliga 12-05-18 : Sabato 12 Maggio alle 15.30, ci sarà l’ultima Giornata di Bundesliga, che offrirà la gara tra il Bayern Monaco neocampione di Germania e lo Stoccarda, una delle rivelazioni di questa stagione e con qualche chance di qualificazione europea, all’Allianz Arena. I bavaresi hanno stravinto per la sesta volta consecutiva il campionato; nonostante le difficoltà iniziali e l’esonero di Carlo Ancelotti, il Bayern non ha mollato ...

Bayern Monaco - giovane talento Shabani firma fino al 2020 : Il Bayern Monaco ha fatto firmare il primo contratto da professionista al giovane talento Meritan Shabani, centrocampista offensivo di 19 anni, che ha fatto il suo esordio con la prima squadra lo scorso 28 aprile. Shabani ha firmato fino al 30 giugno 2020. (AdnKronos) L'articolo Bayern Monaco, giovane talento Shabani firma fino al 2020 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bayern Monaco : James fa chiarezza sul suo futuro : Intervistato da Sport James Rodriguez ha parlato del suo futuro: 'Sto bene al Bayern Monaco, spero di restare. Sto facendo bene e la Bundesliga mi piace'. Secondo la stampa inglese il trequartista colombian piace al ...