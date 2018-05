Battlefield V non è pensato per essere un autentico simulatore di guerra | DICE risponde

Niente Battle Royale per Battlefield V - ma gli sviluppatori non escludono la modalità : La modalità Battle Royale di Fortnite è un fenomeno ormai conosciutissimo. PUBG, il progenitore del genere, sta ancora andando forte con aggiornamenti regolari. E anche Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di questo tipo (anche se lo sviluppatore è cauto su quanto sarà grande). Con una modalità di così grande successo, sorprende il fatto che nel corso dell'evento di rivelazione di Battlefield V non sia stata nemmeno menzionata la Battle ...

Battlefield V non avrà un Season Pass : Durante il reveal di Battlefield V appena da poco terminato, DICE ha annunciato che il suo FPS non avrà nessun Season Pass. Come riporta Gamingbolt il gioco godrà comunque di un supporto post lancio tramite il programma Tides of War, che introdurrà periodicamente contenuti extra gratuiti come mappe, skin, modalità, armi e tanto altro ancora. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che nel gioco non ci saranno elementi pay to win.Questa è senza ...

Battlefield 5 avrà anche una Campagna : il single player non sarà trascurato : Secondo un recente report, Call of Duty potrebbe rinunciare a una Campagna per giocatore singolo in Black Ops 4 per concentrarsi maggiormente sul multiplayer e su Zombie. Questa mossa non preoccupa Electronic Arts e non influenzerà Battlefield 5, dal momento che il boss di EA Andrew Wilson ha confermato che il prossimo capitolo conterrà "avvincenti storie per giocatore singolo". È stato confermato durante una recente riunione degli ...