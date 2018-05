Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | verso Italia-Croazia Avversari al completo con

oasport

(Di venerdì 25 maggio 2018) La stagione delnon si esaurirà con la fine dei campionati. Quest’anno non ci saranno Europei o(in programma la prossima estate) ma le Nazionali scenderanno ugualmente in campo. La riforma voluta dalla FIBA ha fatto slittare la Coppa del Mondo di un anno, “costringendo” tutte le squadre a passare attrale. Senza tornare nel merito della querelle tra FIBA ed Eurolega, destinata forse a non spegnersi mai, a fine giugno si tornerà in campo per le ultime due partite della prima fase. L’ha la qualificazione oramai in tasca ma non potrà abbassare la guardia, perché il punteggio accumulato varrà anche nella fase successiva, quella decisiva, che vedrà gli azzurri e le altre due formazioni qualificate accorpate in un unico raggruppamento con le tre qualificate del gruppo C (Lituania, Polonia, Ungheria e Kosovo). I risultati fin ...