Bari | udienza terminata | ecco la richiesta di penalizzazione

Sono ore molte importanti per i playoff del campionato di Serie B ed in particolar modo per il. Si è conclusa a Roma l'al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, nel dettaglio la Procura ha chiesto due punti diper la società pugliese, in caso diribaltone in classifica con il sorpasso da parte del Cittadella e lo svantaggio quindi delin vista del turno playoff, sentenza prevista per il pomeriggio, sono ore di ansia per il club pugliese.