Autobomba a Bengasi | 7 morti e 22 feriti

Libia - Autobomba a Bengasi : 6 morti : 4.32 Sono almeno 7 i morti per l'autobomba esplosa a Bengasi, in Libia, nel centro della città, vicino all'hotel Tibesti, un zona molto affollata. Secondo le forze dell'ordine i feriti sono almeno una ventina.Tutte le vittime sono civili.Le autorità hanno attribuito l'attacco a cellule terroristiche dormienti per far apparire che Bengasi, controllata dall'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Hafthar, non è sicura. Lo scorso ...