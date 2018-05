Auto – L’Abarth 124 rally di nuovo in gara | il prossimo weekend si corre in Romania e in

sportfair

: Nasce nelle officine @RomeoFerraris l'ultima elaborazione, e che elaborazione, del cinquino: si chiama #Abarth 500… - auto_app : Nasce nelle officine @RomeoFerraris l'ultima elaborazione, e che elaborazione, del cinquino: si chiama #Abarth 500… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) In124di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana124del team Berniniimpegnata innelAradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’annorà sullo sterrato. Una superficie che da un latontisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ricoperte di ghiaia e polvere, ma che allo stesso tempo richiede una macchina perfettamente bilanciata, ottima trazione, agilità e non ultima grandi doti di guida. Grazie alla possibilità di adattare in corsa sia la trazione sia la risposta del motore,124è già stata protagonista di grandi exploit sui terreni più insidiosi come ad esempio ale di Montecarlo con gli italiani Andrea Nucita e Marco Vozzo che hanno fatto segnare il 4° ...