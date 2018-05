Audio e tracklist di Evergreen di Calcutta | il nuovo album prima dei concerti a Latina e

optimaitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018)diè ildisponibile da venerdì 25 maggio in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming.A due anni dal successo di Mainstream, disco che gli ha consentito di raggiungere un pubblico più vasto e la notorietà in Italia, il cantautore dipropone un progetto discografico che rappresenta una nuova prova, tra testi che manifestano sentimenti di malessere ma anche dolcezza.dinon colpisce al primo ascolto, bensì ha bisogno di una riflessione ulteriore.diè un lavoro maturato col tempo e senza fretta: in un'intervista a Repubblica, Edoardo (in arte) ha spiegato di aver atteso e pazientato moltodi mettere insieme tutti i pezzi,di avere i brani giusti per raccontarsi in questa nuova fatica discografica. Salta all'occhio la completa assenza di duetti, ...