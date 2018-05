Atletica – Campionati di Società Assoluti 2018 | Fassinotti debutta nell’alto a Rieti

Atletica - Campionati Italiani 10000m : Stefano La Rosa batte Daniele Meucci in volata - tris di Rosaria Console : A Ferrara si sono disputati i Campionati Italiani dei 10000 metri. Testa a testa tra due maratoneti al maschile: Stefano La Rosa e Daniele Meucci hanno condotto la gara in coppia ma a un giro e mezzo dalla fine è stato il carabiniere grossetano a piazzare l’allungo e a battere il Campione d’Europa di Maratona in volata. La Rosa si impone con il tempo di 28:36.86, due secondi meglio del pisano (28:38.94) che sta lavorando proprio per ...