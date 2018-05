Astronomia | nuove rivelazioni da Rosetta sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko

Astronomia : quando tra la Terra e la sonda c’è di mezzo il Sole - nuove soluzioni tecnologiche dall’Università di Bologna : Le sonde spaziali che viaggiano attraverso il nostro sistema solare devono poter dialogare con la Terra , per trasmettere le informazioni raccolte e ricevere aggiornamenti e istruzioni. Non sempre però questa comunicazione è semplice o anche solo possibile, soprattutto quando la sonda con cui vogliamo parlare appare prossima al Sole , vista dalla Terra . In questi casi si parla di “congiunzioni solari”: periodi che, a seconda della traiettoria ...

Dall'Irlanda alla Romania - ecco le nuove regione europee della gAstronomia per il 2018 : Cosa hanno in comune Galway, Sibiu, le isole dell'Egeo meridionale? Sono i territori che hanno appena ottenuto il riconoscimento di regione europea della gastronomia per gli anni 2018 e 2019. Il titolo passa così dalla Lombardia, insignita nel 2017, all'irlandese Galway e all'olandese Noord-Brabant per il 2018 e vola poi in Romania e in Grecia per il 2019.Negli ultimi anni la cucina irlandese vive un grande fermento, grazie alla ...