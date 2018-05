Asilo nido prima ai bimbi veneti | no della Consulta | «Stranieri discriminati»

Asilo choc. Va a prendere la figlia di 17 mesi al nido e la ritrova così. Le foto dello scandalo : “Avete mai visto una cosa simile?”. Una mamma scioccata posta in rete una foto della sua piccola e cerca un confronto con le altre mamme: “È capitato solo a me?”. La foto che accompagna la didascalia è abbastanza sconcertante: i piedi della sua bambina di 17 mesi sono rossi, gonfi, pieni di lividi e – questa è la cosa più scioccante – le scarpe sono tenute ferme dal nastro adesivo, quello che si usa per chiudere i pacchi. Jessica Hayes fa sapere ...

Concorsi educatrici Asilo nido e scuola dell'infanzia : scadenza giugno 2018 Video : Buone notizie per coloro che desiderano candidarsi nel ruolo professionale di educatore di asilo nido [Video] e insegnante scuola dell'infanzia: sono stati emanati tre i bandi emanati da due differenti comunali, con scadenza fissata a meta' giugno 2018. Avviso educatore asilo nido Il Comune di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un educatore asilo ...

Il contratto Lega-M5s : "Sgravi per Asilo nido solo agli italiani" : Il contratto di governo di fatto è chiuso. Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno limando gli ultimi punti prima di sottoporre alla base leghista e a quella pentastellata il programma. E a quanto pare ...

Infanzia : solo un bambino su quattro frequenta l'Asilo nido (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa lunghezza d'onda la relazione di Aldo Cerini, componente della Commissione ministeriale 0/6. "Non sarà facile concretizzare la riforma del sistema educativo 0/6 - ha affermato - perché attualmente l'offerta educativa è divisa in strutture molto diverse in un Paese dalle ta

Infanzia : solo un bambino su quattro frequenta l'Asilo nido (3) : (AdnKronos) - A tirare le somme della giornata di studi è stata Nice Terzi, presidente del gruppo nazionale Nidi e Infanzia. "Siamo molto contenti della massiccia partecipazione all'evento che ha superato tutte le nostre aspettative. Ieri, giorno di apertura del convegno, è stato molto interessante

Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l'Asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - solo un bambino su quattro frequenta in Italia l'asilo nido. E' uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale 'Narrare le infanzie' in corso a Palermo fino a domani. “Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il P

Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l'Asilo nido : solo un bambino su quattro frequenta in Italia l'asilo nido. E' uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale 'Narrare le infanzie' in corso a Palermo fino a domani. 'Alla base del confronto ...

Infanzia : solo un bimbo su quattro frequenta l’Asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – solo un bambino su quattro frequenta in Italia l’asilo nido. E’ uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale ‘Narrare le infanzie’ in corso a Palermo fino a domani. ‘Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il Paese sul fronte dei servizi educativi, marcando le distanze tra Nord e Sud. Distanze che oggi anche Save the ...

Inaugurato nuovo Asilo nido ad Acate : Il sindaco Raffo, presente all'inaugurazione, ha parlato di evento storico per la città. la nuova struttura creerà circa 34 posti di lavoro

Acate - taglio del nastro per l'Asilo nido comunale ristrutturato : Alla presenza del sindaco di Acate, Francesco Raffo, della Giunta comunale e delle autorità locali, Religiose e Militari, è stato inaugurato l'asilo nido di via Agrigento, recentemente ristrutturato. ...

Acate - inaugurazione Asilo nido : Il sindaco di Acate, Francesco Raffo, insieme alla Giunta comunale, stamattina alle ore 11 inaugurerà l'asilo nido di via Agrigento.

Asilo nido ROMA - ABOLITA FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA/ "Discriminazione al contrario" da parte gay : Un ASILO NIDO ha cancellato la FESTA del papà e DELLA MAMMA su richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la FESTA DELLA famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Asilo nido Roma - abolita festa del papà e della mamma/ Richiesta da coppia gay : “è discriminazione” : Un Asilo nido ha cancellato la festa del papà e della mamma su Richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la festa della famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:34:00 GMT)

I ladri si introducono nell'Asilo nido : l'antifurto li mette in fuga : CAROVIGNO - l'antifurto ha messo in fuga degli ignoti malfattori che nella tarda serata di sabato , 28 aprile, hanno preso di mira un asilo nido situato in contrada Catanzani, nelle campagne di ...