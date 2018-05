ASILI NIDO | PRECEDENZA AI VENETI | CONSULTA BOCCIA LEGGE È

ASILI NIDO - la legge che dà la precedenza a chi risiede da 15 anni in Veneto è incostituzionale : La legge regionale che accorda la precedenza per l'accesso agli Asili nido alle persone che hanno almeno 15 anni di residenza in Veneto è incostituzionale: la Corte costituzionale ha stabilito che non è possibile prevedere che la residenza sia un titolo preferenziale, in quanto è un principio che contrasta con quello di uguaglianza.Continua a leggere

'ASILI NIDO - prima i veneti' - per la Consulta è incostituzionale : Roma, 25 mag. , askanews, Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, 'è ...

Contratto M5S-Lega - ASILI NIDO gratis solo per italiani : stranieri esclusi da aiuti per famiglie : Nella bozza definitiva del Contratto di governo M5S-Lega, al capitolo "politiche per la famiglia" scompare del tutto l'accenno alle famiglie straniere: "È necessario rifinanziare gli Enti Locali dando priorità al welfare familiare (come ad esempio sostegno per servizi di asilo nido in forma gratuita a favore delle famiglie italiane", si legge.Continua a leggere

Contratto M5S-Lega - ASILI NIDO solo ai figli degli italiani. Salta lo stop alla Tav : ?Continua il lavoro di messa a fuoco del programma del governo M5S-Lega. Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno...

L'ultima bozza del contratto : scompare lo stop ai lavori per la Tav - sgravi per ASILI NIDO solo agli italiani : Via la sospensione dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione. Dalla bozza 'corretta' dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione. Ma non si parla più di uno stop ai lavori della Tav come risultava dal testo circolato ieri. Nella bozza visionata stamani da Di Maio e Salvini l'alta velocità, in cui la ...

Contratto di governo - nella nuova bozza sgravi per gli ASILI NIDO "solo per gli italiani" : nella bozza del Contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini spuntano novità su tasse, lavoro, jobs act e sussidi. Solo alcune delle modifiche, ma anche delle conferme dopo l'...

Raggi : sono 3 le maggiori novità per gli ASILI NIDO di Roma : Raggi: maggior qualità, aumento iscrizioni e abbattimento dei costi Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Maggiore qualità, aumento delle iscrizioni e abbattimento dei costi. sono le tre importanti novità che stanno coinvolgendo gli asili nido della nostra città. L’impianto di riforma che abbiamo avviato circa un anno fa sta garantendo benefici e miglioramenti nella ...

Boom di violenze in ASILI NIDO e ospizi : "Sì alle telecamere per tutelare i più deboli" : 'Non si tratta di una semplice iniziativa parlamentare, non è ordinaria battaglia politica, è piuttosto una battaglia di civiltà, un atto di responsabilità da parte del legislatore nei confronti di ...

Arriva proposta legge su videosorveglianza ASILI nido : La cronaca locale ci ha, tristemente, messo di fronte a un'evidenza innegabile e alla conseguente necessità di adottare uno strumento che tuteli i più piccoli dando, contemporaneamente, sicurezza ...

730 - pensioni - ASILI NIDO e tasse : tutto quello che si può fare con lo Spid : Dal 9 aprile ai servizi online dell’amministrazione fiscale accedere al catasto o ai servizi di riscossione delle Entrate si può accedere attraverso il sistema pubblico di autenticazione (Spid). Cos'...

Roma - al via iscrizione agli ASILI nido : Al via l'avviso pubblico per l' iscrizione agli asili nido nell'anno 2018 - 2019 . Sarà possibile presentare le domande, tramite il sito di Roma Capitale, fino all' 8 maggio . Il bando conferma l'...

Roma - al via iscrizione agli ASILI nido : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Al via l’avviso pubblico per l’iscrizione agli asili nido nell’anno 2018 – 2019. Sarà possibile presentare le domande, tramite il sito di Roma Capitale, fino all’8 maggio. Il bando conferma l’impianto dello scorso anno introducendo, allo stesso tempo, numerosi e importanti elementi di novità. Le famiglie potranno indicare la scelta di 3 nidi a gestione diretta e 3 nidi in ...

