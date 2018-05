Ascolti tv 24 maggio 2018 | Vuoi scommettere? cala al 18 | 33%

Ascolti tv giovedì 24 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato 3.560.000 telespettatori, share 16,80%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 M (live) ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, share 3,31%. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, seconda puntata (live), ha registrato un netto di 3.389.000 telespettatori, share 18,33%. Su Italia 1 Il film Apes ...

Ascolti TV | Giovedì 24 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala al 18.3% - La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.8%. Formigli (8.4%) travolge Santoro (3.3%) : Vuoi Scommettere? Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Vuoi Scommettere? – dalle 21.39 alle 0.29 – ha raccolto davanti al video 3.389.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.289.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Mercoledì 23 maggio 2018. Prima che la Notte 15.7% - Le Iene 11.6% - The Wedding Date 10.7% - Chi l’ha Visto? 10.6%. Male Scanzonissima (4.7%) : Prima che la Notte Su Rai1 Prima che la Notte ha conquistato 3.435.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 The Wedding Date – L’Amore ha il suo Prezzo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.076.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.230.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Martedì 22 maggio 2018. In 5 - 6 mln per l’ultima de Il Capitano Maria (22.7%) - GF15 a 3 - 7 mln (21.8%) : Il Capitano Maria Su Rai1 l’ultima puntata de Il Capitano Maria ha conquistato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Wolverine – L’immortale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti ...

