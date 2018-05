Articolo Der Spiegel contro l' Italia e governo Lega- M5S | ' Italiani scrocconi'

Blastingnews

: RT @ArsenaleKappa: Der Spiegel attacca l’Italia: “Scrocconi”. Io continuo a non capire se i tedeschi hanno poca memoria, se sono ignorant… - claudio301065 : RT @ArsenaleKappa: Der Spiegel attacca l’Italia: “Scrocconi”. Io continuo a non capire se i tedeschi hanno poca memoria, se sono ignorant… - higuaid : RT @ArsenaleKappa: Der Spiegel attacca l’Italia: “Scrocconi”. Io continuo a non capire se i tedeschi hanno poca memoria, se sono ignorant… - simo_piz : RT @ArsenaleKappa: Der Spiegel attacca l’Italia: “Scrocconi”. Io continuo a non capire se i tedeschi hanno poca memoria, se sono ignorant… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Una delle ultime volte in cui l’si trovò ad assistere ad un attacco di questo tipo dai media tedeschi era probabilmente il 2006. In quel caso, però, si parlava di calcio e lo spauracchiono non garantì una buona sorte alla Germania. Stavolta il magazine tedesco che va giù duro è il Dere lo fa in maniera scientifica, poiché le accuse arrivano in maniera diretta e relativa alla formazione del nuovo. Derilche sta nascendo In particolare a finire sotto la lente d’ingrandimento dei giornalisti teutonici ci sarebbero le promesse fatte dall’esecutivo destinato ad andare in carica sotto la guida del Professor Conte, presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo. Si sottolinea come stia andando al potere un esecutivo che avrebbe promesso aglini un vero e proprio paradiso in terra: riduzione delle tasse, la ...