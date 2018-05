Arriva ' The capsule' | la sala riunioni che riduce la durata dei meeting

Steven B. Arriva con 'Put the ball...and run' la novità dell'estate - Romait - : ... per ovvie ragioni di 'estetica' e 'standard' dei copioni di molti spettacoli o trasmissioni televisive, deve fare necessariamente i conti col passare del tempo, e' sempre costretto a 'mantenersi ...

The Fall : Caccia al Serial Killer Arriva su Rai 4 : C’è grande attesa per la nuova serie televisiva The Fall: Caccia al Serial Killer con protagonista l’attrice Gillian Anderson: ecco tutte le anticipazioni E’ ufficialmente partito il countdown per la prima stagione di The Fall: Caccia al Serial Killer, la serie britannica in arrivo in prima visione assoluta su Rai 4. Tra i protagonisti l’attrice Gillian Anderson che tutti ricorderanno per il ruolo di Dana Scully nella ...

Secondo Michael Pachter The Last of Us Part 2 potrebbe Arrivare a sorpresa quest'anno : L'E3 di Sony di quest'anno sembrerebbe suggerire che giochi come Death Stranding e The Last of Us Part 2 saranno quelli utilizzati per accompagnare PS4 verso la fine del suo ciclo vitale e che, allo stesso tempo, ci porteranno verso PS5 come accaduto con l'originale The Last of Us, insieme a Beyond: Two Souls, God of War: Ascension e Gran Turismo 6, ovvero i giochi che hanno segnato la fine dell'era PS3.Tuttavia, Secondo Michael Pachter, The ...

Arriva la Closed Beta di The Crew 2 - vediamo quando : Ubisoft annuncia che la Closed Beta di The Crew 2 si terrà dal 31 maggio al 4 giugno per PlayStation 4 e per la famiglia Xbox, incluso Xbox One X e Windows PC. I giocatori possono già iscriversi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla Beta su theCrewgame.com. I giocatori selezionati potranno precaricare la Closed Beta a partire dal 29 maggio su tutte le piattaforme. Durante la Closed Beta, i giocatori potranno provare il primo ...

Creato in Italia il rivoluzionario laser per la cura del paziente amputato di un arto : Arriva la Theal Therapy : La perdita di un arto rappresenta per il paziente un momento doloroso della propria esistenza sia dal punto psicologico che fisico. Infatti, oltre alla disabilità con cui dovrà convivere ogni giorno, la persona a cui è stato amputato l’arto troppo spesso dovrà convivere con una cicatrice non perfettamente guarita e con un dolore al moncone e dovrà sottoporsi a lunghi cicli di riabilitazione. Si calcola che in Italia ogni anno ci siano circa ...

Alla Triennale di Milano una mostra per omaggiare Jimi Hendrix : Arriva “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968” : Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 la Triennale di Milano ospiterà la mostra “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968”, un omaggio al più grande chitarrista della storia del rock a cinquant’anni dal suo primo e unico tour in Italia (Triennale di Milano – Viale Alemagna 6 – ingresso libero). L’esposizione presenta una selezione dei materiali raccolti nel libro “Hendrix ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book, pp. ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Sono Arrivata a Castelvetrano - domani riscriveremo la storia” : “Sono arrivata a Castelvetrano e subito mi sono recata al Selinus dove una targa ricorda che nell’Aprile del 1787, lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe si fermò esattamente in questo luogo. Prima, infatti sorgeva una locanda che ospitò per una notte Goethe, il quale non volle visitare l’area archeologica. domani, invece riscriveremo la storia, riportando alla luce dopo decenni il Battistero Bizantino. Ci sarò”. Lo ha dichiarato Vienna ...

Warframe : l'aggiornamento Beasts of the Sanctuary Arriva anche su console : l'aggiornamento Best of the Sanctuary di Warframe è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. L'update, lanciato su PC in aprile, aggiunge un nuovo Warframe e una nuovissima modalità di sopravvivenza chiamata Sanctuary Onslaught.I giocatori possono anche partecipare al Plague Star Event, disponibile da ora a lunedì 21 maggio.Come riporta IGN, Khora, il primo nuovo Warframe del 2018, è armato con una frusta metallica, possiede un certo numero ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...

They Are Billions : Arrivano le Six Wonders : They Are Billions, il survival\strategico a tema zombie riceverà presto un nuovo aggiornamento chiamato The Six Wonders. Come riporta Gamingbolt, le nuove strutture introdotte con l'aggiornamento saranno cruciali per la sopravvivenza della colonia e garantiranno bonus differenti. Ad esempio potenza extra o un aumento della generazione dell'oro in una specifica area.Oltre questi buonus, ogni meraviglia garantirà punti vittoria che verranno ...

The Rain - l’apocalisse che non ti aspetti Arriva su Netflix dalla Danimarca : Un asteroide, terremoti, un virus che avvia la zombificazione della razza umana, una nuova era glaciale causata dall’effetto serra, la nebbia che si riempie di insidie sovrannaturali… L’elenco delle cause delle apocalissi messe in scena nel cinema e in tv è piuttosto vasto ma il tradimento che arriva nascosto nella pioggia, qualcosa che da sempre simboleggia rigenerazione e purificazione, qualcosa per cui compiere dai tempi dei ...

Arriva 'The Apprentice' film su Trump : ANSA, - NEW YORK, 3 MAG - Donald Trump, dalla gioventù allo Studio Ovale come 45/mo presidente degli Stati Uniti. E' il tema che esplorerà il film 'The Apprentice', il cui progetto e' stato appena ...

The Voice 2018 : in semifinale Arriva il Sing Off : J Ax Sono tese come un fascio di luce laser le corde attorno al ring che vedrà scontrarsi nella Battle i semifinalisti di The Voice 2018, in onda stasera alle 21.20 su Rai2. Per J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia è tempo di scegliere il finalista del proprio team. Sono 16 i talenti rimasti in gara dopo la spietata selezione dei Knock Out, 4 per team. E ora, divisi in coppie, si affronteranno nella Battle, duettando su uno stesso ...

Al Parco del Rivellino Arriva Enjoy! The Fest : Debutta quest'anno Enjoy! The Fest , Festival musicale che darà nuova vita al Parco del Rivellino di Osoppo per proiettarlo ancora una volta nel panorama della musica internazionale. Dopo gli anni del ...