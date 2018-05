Arriva la schiappa Greg in napoletano | ecco “‘O Diario ‘e nu maccarone”

fanpage

(Di venerdì 25 maggio 2018) Dopo essere stato tradotto in oltre 50 lingue, il best seller "di una" con protagonista il mitico, ora sarà anche innelle librerie ''O'e nu Maccarone' (Il Castoro), edizione in partenopeo del libro di Jeff Kinney tradotto da Francesco Durante.