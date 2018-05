Arriva la conferma della scienza | i frutti di mare sono afrodisiaci

Arriva la conferma di DICE : niente loot box in Battlefield V : Come saprete, ieri sera c'è stato il reveal ufficiale di Battlefield V e, in un nostro articolo, vi abbiamo già proposto le numerose novità che ci aspettano in questo nuovo episodio della serie.In seguito all'evento di presentazione del gioco sono comparse varie notizie su Battlefield V e, una di queste, sarà particolarmente apprezzata dai giocatori.Infatti, come segnala VG247.com, DICE ha confermato ai microfoni di Polygon che lo sparatutto non ...

Il violino? Voleva imitare la voce umana. Arriva la conferma : Questa curiosa ricerca potrebbe spiegare per quale motivo i famosi liutai italiani del XVI secolo sono ancora oggi tra i più apprezzati nel mondo, proprio perché essi costruivano violini ispirandosi ...

Per Di Mare.Rinaldi conferma a Unomattina e nel fine settimana Arriva Giorgino (Anteprima Blogo) : Anche la stagione odierna del contenitore feriale del mattino di Rai1 è andata a gonfie vele. Unomattina ha ottenuto grandi ascolti e la coppia alla guida del programma formata da Franco Di Mare e Bendetta Rinaldi si è dimostrata la coppia giusta per guidare questo programma.E' arrivata dunque in queste ore, secondo quanto apprende TvBlog, la conferma di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi anche per la prossima stagione di Unomattina. Per quel ...

Congo - l’epidemia di Ebola Arriva nelle città : 2 vittime e 45 casi confermati : Il virus Ebola è arrivato nei centri urbani del Congo, evocando secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità scenari “esplosivi” se non addirittura “preoccupanti”. Il focolaio in corso nella Repubblica Democratica del Congo, che fino a questa momento era stato circoscritto ad aree rurali e isolate, ha raggiunto giovedì Mbandaka, città di 1,2 milioni di abitanti sulla strada per la capitale Kinshasa, dove le ...

Niente loot box per RAGE 2 - Arriva la conferma degli sviluppatori : Dopo una serie di teaser pubblicati sui social media e le notizie trapelate da Walmart Canada, Bethesda ha finalmente annunciato RAGE 2 questa settimana ufficialmente. La compagnia ha anche svelato un esplosivo trailer di gameplay e ha confermato che lo sparatutto in prima persona open-world si concentrerà su un personaggio chiamato Walker.Dato che RAGE 2 è un titolo open-world, è comprensibile che molti si siano chiesti se il gioco includerà ...

Papilloma virus - vaccino anti HPV previene il cancro/ È efficace e sicuro : la conferma Arriva anche dall'Oms : Il vaccino contro il Papilloma virus, conosciuto come HPV, è efficace e puà prevenire il cancro uterino. Uno studio fatto su oltre 70000 donne non ha riscontrato gravi effetti collaterali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:03:00 GMT)

“Arriva lei!”. Domenica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...

Calenda : 'Tra M5s-Pd diversità forti - no a ruota di scorta'. E sul Def : 'Crescita confermata - Pil può Arrivare a +1 - 6%' : "Non ci sono elementi di una possibile recessione, i fondamentali migliorano" e il Def "conferma la crescita con una previsione prudente dell'1,5% , per il 2018 ndr, del Pil, ci stava anche un +1,6%". ...

Satya Nadella : ”continueremo a investire nel mobile”. Arriva la conferma di Surface Andromeda? : Commentando gli ultimi dati finanziari, Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft, ha speso qualche parola anche in merito al mobile, uno dei settore su cui l’azienda mostra più lacune. Windows 10 Mobile, infatti, è un progetto ormai appartenente al passato che non solo è destinato a morire fra un anno con la fine del supporto ma già attualmente lo si può considerare dismesso a tutti gli effetti con i major update che non Arrivano, ...

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano solo voci (pesantissime) - ma ora Arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

Arriva la conferma per una versione non VR di Battlezone Gold Edition : L'adattamento VR di Battlezone è considerato da molti un titolo per la realtà virtuale davvero meritevole sottolinea VRfocus.Non a caso è stato elogiato dalla critica come "intenso e avvincente", un titolo ricco di innumerevoli ore di gioco tra macchine rotanti distruttive e molto divertimento.Ebbene, lo sviluppatore inglese Rebellion ha annunciato una Gold Edition del gioco, edizione che conterrà tutti i DLC lanciati fin ora e che espanderà il ...

Detroit : Become Human non girerà in 4K nativi su PS4 Pro - Arriva la conferma di Sony : Detroit: Become Human è un'altra delle esclusive di peso per PS4 in arrivo quest'anno, il titolo di Quantic Dream nel mese di maggio vedrà la luce sulle piattaforme di Sony e andrà ad arricchire il catalogo PlayStation 4 che, tra pochissimo, vedrà l'arrivo di God of War e a settembre di Spider-Man.Come saprete, Detroit: Become Human arriverà su PS4 Pro e, sulla console premium di Sony, il gioco godrà di migliorie tecniche. Poco tempo fa già si ...