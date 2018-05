Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna Scienza | non magia

Borse giù - Milano è la peggiore Lo spread s’impenna : è Arrivato a 193 : Apertura in terreno negativo per tutte le Borse europee ma a segnare il calo più marcato è proprio Piazza Affari che arriva a -1,5% in pochi minuti. Le vendite sono ancora influenzate dal clima di incertezza politica di questi giorni

A Milano Arriva il weekend delle «Bandiere Arancioni» : Il prossimo fine settimana il castello Sforzesco di Milano sarà il borgo più grande e più creativo d’Italia. Torna infatti sabato 19 e domenica 20 maggio Exploring Bandiere Arancioni, l’evento organizzato dal Touring Club Italiano che mette insieme sessanta borghi, sparsi in tutta la penisola, chiamati a diventare per due giorni ambasciatori del loro territorio, raccontando di artigianato, storie e tradizioni locali, gastronomia, ...

Xiaomi Arriva in Italia a Milano il 26 Maggio : Trova la location e vinci : Xiaomi arriverà in Italia il 24 Maggio con la conferenza stampa ed il 26 Maggio verrà inaugurato il suo primo store. Per l’occasione lancia un concorso per Trovare la location dello store dove poter vincere tanti sconti e prodotti Xiaomi finalmente in Italia. Come vincere tanti buoni sconto Xiaomi finalmente arriva ufficialmente in Italia ed il 24 […]

Milano : Confalonieri - per Guglie Duomo Arrivati 7 mln - 700 mila euro da cittadini : milano, 15 mag. (AdnKronos) – L’iniziativa ‘Adotta una guglia’, lanciata nel 2012, ha portato nelle casse della Veneranda Fabbrica del Duomo di milano per il restauro della cattedrale sette milioni di euro di donazioni. Di questi, 700mila euro sono arrivati da semplici cittadini in forma di piccoli contributi. Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica, durante la conferenza stampa ...

A Milano sta per Arrivare il Wired Next Fest 2018 : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 di Milano che si svolgerà dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, a corso Venezia 55. Il Wnf è il più ...

Alla Triennale di Milano una mostra per omaggiare Jimi Hendrix : Arriva “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968” : Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 la Triennale di Milano ospiterà la mostra “HEY JIMI – THE ITALIAN EXPERIENCE 1968”, un omaggio al più grande chitarrista della storia del rock a cinquant’anni dal suo primo e unico tour in Italia (Triennale di Milano – Viale Alemagna 6 – ingresso libero). L’esposizione presenta una selezione dei materiali raccolti nel libro “Hendrix ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book, pp. ...

TrainUp Arriva a Milano e trasforma la città in una palestra a cielo aperto : Tenersi in forma, allenarsi all'aria aperta e conoscere nuove persone, senza vincoli di orario, luogo o iscrizioni: è questa l'idea di TrainUp, l'app che ha conquistato migliaia di sportivi torinesi e oggi si appresta a sedurre anche Milano. A Torino, in diecimila l'hanno scaricata, 2500 gli appassionati di sport che la usano regolarmente, cento i trainer che hanno guidato gli allenamenti tra parchi e percorsi pedonali della città. ...

Il primo Boeing di Air Italy Arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

Ordini la mattina e ricevi la sera : Arriva a Milano Amazon «Consegna Oggi» : Ordini la mattina e ricevi la sera. È questa la formula del nuovo servizio offerto da Amazon ai clienti Prime: si chiama «Consegna Oggi», è valido per gli Ordini superiori ai 29 euro di spesa e messi in carrello prima dell’ora di pranzo e abbraccia tutti i generi di prodotti disponibili sulla piattaforma, dall’elettronica ai libri, dagli utensili per casa alla tecnologia. Il servizio, che sceglie Milano e il suo hinterland come prima ...

Mostra Harry Potter : la magia di Hogwarts Arriva a Milano - : Alla Fabrica del Vapore fino al 9 settembre l'esposizione-evento sul mondo creato da J.K. Rowling. In nove sale, su 1.600 metri quadrati, esposti migliaia di oggetti originali dei film

«Harry Potter» : la mostra Arriva a Milano : Il cappello parlante, la mandragola, il Quidditch. Hogwarts, quell’universo letterario, immenso, cui J.K. Rowling ha dato vita nel 1997, si credeva perso per sempre. Scomparso, al cinema, con l’ultimo capitolo di Harry Potter. Nulla più avrebbe dovuto animarlo. Non un film, non uno spettacolo teatrale. Certamente, non una mostra. Harry Potter – The Exhibition, alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 magio al 9 settembre prossimi, è, ...

Arriva L'ESTATE ED E' IMPOSSIBILE ANNOIARSI NELL'OVEST MILANO : FESTE - SAGRE IN CORSO : È organizzata dall'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, con la collaborazione delle associazioni sportive Velo Sport Robecco e Brontolo Bike e della Pro Loco. Domenica 13 maggio 2018 si ...

GHALI IN TOUR : Arriva l'attesissimo tour nelle più importanti arene indoor : il 29 ottobre al Forum di Milano Assago : ... ' Album ' , il suo primo album in studio, è il quinto più venduto dell'intero anno 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e in prima posizione come album che ha registrato più streaming su Spotify. ...