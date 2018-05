Arretrati a Forze dell' Ordine | bidelli e docenti | ecco data ufficiale e importi

Stipendi Forze dell’Ordine : ancora problemi - saltano gli Arretrati a maggio? Video : NoiPA sta ultimando le procedure di elaborazione, verifica e messa a disposizione dei cedolini relativi agli arretrati di Stipendio per i lavoratori delle Forze dell’Ordine. Si tratta degli ormai famosi arretrati di Stipendio relativi al rinnovo del contratto e validi per il biennio 2016-2017, nonché per questi primi mesi di 2018. NoiPa con un comunicato ufficiale ha confermato il mese di giugno come quello utile all’erogazione del primo nuovo ...

Stipendi comparto Difesa e Forze dell'Ordine - Arretrati a maggio - ecco le cifre Video : Una platea di 400.000 lavoratori appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco stanno per percepire buste paga ingrossate dall’applicazione del nuovo contratto collettivo. Dopo quasi un decennio di attesa, dopo anni di blocco della perequazione e dopo una sentenza della Corte Costituzionale contro il blocco del Governo Monti, gli Stipendi dei lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza torneranno ad aumentare. ...

NoiPA Forze Armate - è ufficiale : in arrivo gli Arretrati e gli aumenti Video : Da mesi le Forze Armate aspettano di ricevere l'assegno con gli arretrati per il 2016 e il 2017, nonché le prime mensilita' del 2018. Dopo diversi rinvii, finalmente dopo una lunga attesa e molta pazienza, come accadra' per [Video]i dipendenti statali del reparto scuola, anche per il reparto di Difesa, Sicurezza e Forze Armate arriveranno gli arretrati e gli aumenti. La notizia è stato comunicata da NoiPA in modo ufficiale sul proprio sito ...