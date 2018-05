Argentina | Turchia e Indonesia osservati speciali

FINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia : Le difficoltà di Argentina e Turchia degli ultimi giorni rappresentano un monito importante per l'Italia, che non deve illudersi di essere al sicuro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:03:00 GMT)CAOS DAZI/ Le mine di Trump che rischiano di far saltare anche gli Usa, int. a M. FortisFINANZA E POLITICA/ Da Draghi e Trump un "aiutino" per l'Italia, di U. Bertone