Apre il gas e sabota il paracadute | tenta di uccidere la moglie 2 volte ma non ci riesce

Atalanta - accuse di Gasperini a Pairetto : la Figc Apre un’inchiesta : La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione, nelle ultime settimane non sono mancati i veleni, dalle decisioni arbitrali che hanno condizionato la corsa scudetto fino alle accuse di Gasperini nei confronti di Pairetto, il tecnico aveva dichiarato: “Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi ‘non saranno concessi questi comportamenti’. Non so come potesse sapere che ...