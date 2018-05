Animali | WWF | in Nepal una app per salvare il leopardo delle nevi

Animali - WWF Italia : già dimenticata la giornata mondiale della biodiversità : A meno di ventiquattro ore dalla giornata simbolo per la tutela della biodiversità mondiale due specie simbolo della natura Italiana, orso e lupo, rischiano di vedere messa a rischio la loro tutela. “Le Regioni – spiega una nota del WWF Italia – hanno chiesto impropriamente una modifica ad un DPR proposto dal Governo sulle specie aliene, per ottenere libertà di deroga dalla Direttiva Habitat (anche per il loro possibile ...

Animali - WWF : nel primo mese oltre 700 km di volo per Lillo - l’aquila liberata in Sicilia : Lillo è l’aquila di Bonelli che il 22 marzo scorso è tornata a volare, libera, nei cieli della Sicilia. Il rapace, a causa delle lesioni traumatiche procurate da un bracconiere, aveva trascorso 18 mesi, tra interventi chirurgici e cure riabilitative, inizialmente presso il Centro di recupero CTS di Cattolica Eraclea (AG) e poi presso il Centro Regionale di Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza (PA), dopo essere stata recuperata a Licata dagli ...

Animali - WWF : evento straordinario all’Oasi di Orbetello - nati piccoli di falco pescatore : Buone notizie dalla Natura. Un evento straordinario è avvenuto nella Riserva naturale della Laguna di Orbetello, oasi del WWF dove una coppia di falco pescatore (Pandion haliaetus), dopo qualche anno di tentativi, ha nidificato con successo. Al Momento non è possibile stabilire il numero dei nati per non disturbare la “famiglia” di falchi in questa fase estremamente delicata in cui è necessaria la massima tranquillità. Ad annunciarlo alla ...

Lotta al bracconaggio : partita la campagna Wwf per salvare gli “Animali in trappola” : 1/10 ...

Animals - conoscere gli Animali rispettandoli : a Romaest il progetto educativo in collaborazione col WWF : 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ...

Animali - il WWf : “In Russia coesistenza tra uomini e tigri risolta con successo” [FOTO] : 1/11 ...

Animali - Wwf : “Dopo la Cina - anche il Taiwan annuncia il bando dell’avorio” : Il WWF accoglie con favore l’annuncio di Taiwan che intende vietare il commercio dell’avorio nel paese a partire dal primo gennaio 2020. La decisione arriva dopo la svolta di tre fra i paesi maggiormente coinvolti nel mercato dell’avorio – Cina, Stati Uniti e Hong Kong – che hanno recentemente messo al bando avorio e derivati dai loro mercati nazionali. anche il Regno Unito ha recentemente aderito agli sforzi per proteggere le popolazioni ...

Animali : Wwf - sulle spiagge siciliane tornano le tartarughe : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Le tartarughe marine tornano a nidificare sulle coste siciliane. Si tratta di numeri modesti ma abbastanza confortanti da poter affermare che le coste siciliane stanno diventando, piano piano, di nuovo ospitali per questi Animali". A renderlo noto è il Wwf che domani,

Animali - WWF : in Tanzania parte la più grande campagna di monitoraggio della popolazione di elefanti : In Tanzania, governo e WWF hanno lanciato la più grande campagna di monitoraggio della popolazione di elefanti tramite radiocollare. Con oltre il 90% degli elefanti sterminati negli ultimi 40 anni all’interno del Selous Game Reserve (sito World Heritage UNESCO), rafforzare la capacità di controllo e monitoraggio dei ranger è essenziale per ricostruire le popolazioni decimate dai bracconieri. Nell’ambito del progetto, che durerà 12 mesi, 60 ...

Natura : l’estate di WWF Travel scorre sulle note degli Animali del bosco : I Campi estivi di WWF Travel, dedicati ai ragazzi tra i 7 e i 17 anni, si arricchiscono quest’anno di 3 nuove proposte, per vivere un’estate tra Natura, avventura, sport e tanto divertimento in contesti di particolare bellezza. TRA MARE E LAGUNA ALL’OASI WWF DI ORBETELLO Luogo: Oasi WWF di Orbetello e Burano, Grosseto Età: 7-11 anni /11-14 anni Un luogo storico, antico e incantato tra la laguna di Orbetello e il mare caldo e tranquillo della ...

Benevento - Earth Hour WWF : storie libertarie di Animali rivoluzionari : Sabato 24 febbraio all’Earth Hour del WWF Sannio a Benevento nella Fattoria Sociale Caffè dell’Orto arrivano le “storie libertarie di animali rivoluzionari“, performance artistica, teatrale e musicale, con la voce recitante di Marisa Barile e le musiche dei Barabba Blues. Il reading sonoro, che inizierà alle 19.00, si inserisce nell’Earth Hour Benevento, evento organizzato da Associazione WWF Sannio e Fattoria ...